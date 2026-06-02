Le prime mosse della Fiorentina di Grosso: occhi sempre su Volpato, ma 'decide' Berardi

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La settimana della verità è appena cominciata. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Fiorentina si è imposta di programmare concretamente la campagna acquisti solo dopo l’annuncio dell’allenatore, cosa che avverrà a breve. Entro l’inizio della sessione di trattative, che quest’anno cadrà qualche giorno prima rispetto al solito e cioè il 29 giugno, la dirigenza viola vorrà avere le idee chiare sulla base dei confronti che terrà con il tecnico, le cui disposizioni tattiche saranno decisive per la scelta dei giocatori da "aggredire".

Tra le priorità della Fiorentina c’è la ricostruzione del comparto esterni, che ha visto le partenze di Solomon ed Harrison. Ecco perché circola il nome di Cristian Volpato, classe 2003 gradito a Fabio Grosso che lo ha allenato al Sassuolo apprezzandone duttilità e talento. Oggi la situazione del calciatore è legata al futuro di Domenico Berardi con cui si contende il posto in neroverde. E in ogni caso l’ad Carnevali non scenderebbe a patti: la base d’asta partirebbe da 15-20 milioni di euro. Sempre per il reparto offensivo, in particolare la trequarti, Paratici e Goretti seguono Gustavo Sá del Famalicao il cui prezzo è ad oggi inaccessibile (30 milioni).