Fabio Grosso ma non solo: ecco chi si porterà dietro il nuovo tecnico della Fiorentina
Con Fabio Grosso sempre più vicino alla panchina della Fiorentina, si va delineando anche lo staff che lo accompagnerà nella nuova avventura in viola. Un aspetto che nelle ultime settimane era stato indicato come uno dei nodi della trattativa, ma che sarebbe ormai vicino alla definizione. Lo scrive la Nazione. L'allenatore dovrebbe arrivare a Firenze insieme ai suoi collaboratori di fiducia: il vice Raffaele Longo, il preparatore atletico Francesco Vaccariello e il collaboratore tecnico Mauro Carretta, già al suo fianco nelle esperienze di Frosinone, Lione e Sassuolo.
Parallelamente il club viola sta valutando il futuro di alcuni membri dello staff delle precedenti gestioni. Restano da chiarire le posizioni di diversi collaboratori in scadenza, mentre il tema più delicato riguarda i preparatori dei portieri Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo, confermati un anno fa anche su richiesta di David De Gea. Al momento l'ipotesi più accreditata resta quella della loro permanenza, con Marco Bizzarri, recentemente entrato nello staff di Grosso, destinato invece a rimanere al Sassuolo.
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