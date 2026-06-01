Fumata bianca per Grosso, manca poco. Viery piace, ma servono 20 milioni. Dodo vuole la Roma, Gosens e Comuzzo invece vogliono restare

vedi letture

Grosso sulla panchina della Fiorentina, ormai manca poco. Prime voci di mercato: ai viola piace Viery e Dodò strizza l'occhio alla Roma

Il balletto tra la conferma di Vanoli e l’arrivo di Grosso si è alimentato a botte di 48 ore. Questi gli intervalli di tempo che le parti in causa si sono prese prima di decidere. Perché? Francamente siamo spiazzati anche noi, non pareva che dovessimo aspettare così tanto. Ma sicuramente Paratici avrà avuto le proprie ragioni. Adesso, però, siamo già oltre i supplementari. Per tanto in questa settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Si sistemeranno anche quei dettagli che a quanto sembra hanno rallentato l’operazione. E Vanoli? Per il tecnico che ha firmato una grande rimonta con la Fiorentina, non mancano le offerte, in Italia e fuori. Una stagione disputata in questo modo e finita meglio ha dato credito a Vanoli nel mondo del calcio.

Una volta messa a posto la questione allenatore, Paratici potrà volare in America a incontrare il presidente Giuseppe Commisso. Missione decisiva per capire a quanto ammonterà il budget a disposizione.

Viery piace, Dodò vuole la Roma

Intanto inevitabilmente fioccano i primi nomi di mercato. E’ spuntato quello del brasiliano Viery, classe 2005 del Gremio, forte sul piano fisico e mancino di piede. Per la Fiorentina vale intorno ai 10-12 milioni, per i brasiliani tanto di più, 20 addirittura… Schermaglie estive, ma certi listini fanno sorridere. Però è un’idea che ci convince perché si va a caccia di un 21enne con precise caratteristiche e che evidenzia il lavoro di scouting. Niente a che vedere con elementi usati o usurati ancora sulla breccia. Il coraggio della Fiorentina deve emergere attraverso operazioni di questo profilo. Un altro brasiliano, invece, ha deciso di andarsene. Dodo’ vuole la Roma alla quale ha fatto già arrivare il proprio sì, come già tempo fa aveva anticipato l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini. La società viola farà bene a cederlo, non solo perché a Firenze il suo ciclo è esaurito, ma anche perché a 12 mesi dalla scadenza del contratto, se i giallorossi pagheranno una decina di milioni potrà essere una cifra giusta.

Gosens e Comuzzo vogliono restare

Non tutti però vogliono cambiare aria. Tra i viola ci sono anche elementi come Gosens che si sono legati alla città in modo profondo. Le lusinghe non mancano per il tedesco, anche durante questa stagione erano fischiate le sirene della Premier, ma Robin si è tappato le orecchie. Gosens vuole riscattarsi nella prossima stagione dando una grande mano alla Fiorentina. Un altro è Pietro Comuzzo: adesso il centrale è in Nazionale con Silvio Baldini, il Ct stravede per lui, e desidera sfruttare queste due amichevoli con Lussemburgo e Grecia per mettersi alle spalle un po’ di scorie di questa stagione maledetta. Il ragazzo non si vuole muovere dall’Arno, sarà la società a decidere. Ma l’amore di Comuzzo per la maglia non è dettaglio trascurabile. Ora, però, avanti tutta con Grosso. Non ne possiamo più…