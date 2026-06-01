Lo staff tecnico di Grosso che blocca l'affare con la Fiorentina: ecco i suoi uomini

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Tra una settimana Fabio Paratici e Alessandro Ferrari si recheranno negli Stati Uniti per incontrare di persona la famiglia Commisso, in un incontro per progettare la Fiorentina del futuro. E i dirigenti vogliono arrivarci col nome del nuovo allenatore già in mano, anche la se la scelta è stata già fatta ed è ricaduta su Fabio Grosso. Per andare definitivamente oltre a questo stand by mancano due condizioni, riporta il Corriere dello Sport-Stadio: che lo stesso Grosso consegni alla Fiorentina il via libera definitivo del Sassuolo (che di mezzo non si mette, nonostante l'anno ancora in essere con l'ex terzino Mondiale) e che vengano ridotte le distanze fino ad annullarle sulla composizione dello staff come ostacolo maggiore.

Gli uomini di Grosso sono il suo vice Raffaele Longo, i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello. Le due parti ci si dedicheranno con rinnovato slancio per mettere finalmente il punto alla questione, evitando che si prolunghi oltre con tutti i rischi del caso: motivo che ha suggerito e suggerisce a Paratici di non aver ancora chiuso con Vanoli, con annesso surplus di disponibilità e pazienza chiesto all'allenatore protagonista della salvezza della Fiorentina.