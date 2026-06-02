Grosso chiama Volpato, ma non solo: Fiorentina su un altro talento del Sassuolo

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La Fiorentina deve aprire la caccia agli uomini di fascia. È la priorità per una rosa svuotata di esterni d'attacco e ora alla ricerca di un poker, due a destra e due a sinistra, che siano ideali per il probabile 4-3-3 targato Fabio Grosso. Gli unici due esterni d'attacco di ruolo che erano in rosa nella stagione che si è appena conclusa, arrivati fra l'altro a gennaio, non rientrano nei piani per il futuro: impossibile una conferma di Harrison, improbabile quella di Solomon, se non a prezzo del tutto scontato.

E allora, dal Sassuolo piace Cristian Volpato che, valorizzato da Grosso in neroverde, ora potrebbe seguirlo in viola. Il tecnico con lui ha toccato le corde giuste e ha saputo dosare il suo impiego, che è stato sempre equilibrato, senza alcuna forzatura. Maer pescare ancora dal Sassuolo, la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per Armand Laurienté, classe 1998, ma la cifra è elevata, sui 20 milioni, praticamente il doppio rispetto a Volpato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.