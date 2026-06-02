FirenzeViola Il Viola Park ricorda Joe Barone: oggi al via la terza edizione del Memorial

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Torna il torneo dedicato all'ex direttore generale viola: in campo le annate 2015 e 2016 con sedici formazioni protagoniste

Sedici squadre in campo, un'intera giornata dedicata al calcio giovanile e un ricordo che continua a vivere attraverso lo sport. Va in scena oggi al Viola Park la terza edizione del Memorial Joe Barone, il torneo organizzato dalla Fiorentina per rendere omaggio all'ex direttore generale viola, scomparso nel marzo del 2024 e ancora oggi figura profondamente legata alla storia recente del club.

Il format del torneo

Dalle ore 10 fino alle 19 il centro sportivo di Bagno a Ripoli ospita una manifestazione riservata ai bambini delle annate 2015 e 2016. Sono sedici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, che si affrontano nel corso della giornata in un clima all'insegna del divertimento, della condivisione e della sana competizione. Dopo il successo delle prime due edizioni, il Memorial Joe Barone è diventato un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative giovanili della Fiorentina. Anche quest'anno il club viola ha coinvolto numerose società del territorio, offrendo ai più piccoli la possibilità di vivere un'esperienza speciale all'interno del Viola Park, una struttura che proprio Barone aveva fortemente voluto e contribuito a realizzare.

I valori di Joe

Come da tradizione, il significato della manifestazione va ben oltre il risultato del campo. Il Memorial Joe Barone rappresenta infatti un momento di crescita e aggregazione per tutti i giovani partecipanti, chiamati a trascorrere una giornata all'insegna del fair play, del rispetto e dell'amicizia. Attraverso iniziative come questa, la Fiorentina continua a custodire e tramandare i valori che hanno accompagnato il percorso umano e professionale di Joe Barone durante gli anni trascorsi in viola. Un'eredità che oggi vive non solo nel ricordo, ma anche nell'entusiasmo e nella passione dei tanti bambini protagonisti del torneo.