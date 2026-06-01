Avellino, Samp e non solo: da Martinelli a Braschi, tanti giovani possono partire

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Tra la Primavera fresca Campione d'Italia e la sfilza di giovani in prim squadra o di rientro dai prestiti, la Fiorentina si appresta a mandare a giocare altrove diversi ragazzi del suo vivaio anche nel corso di quest'estate. Ne parla stamani il Corriere dello Sport-Stadio, allacciandosi alla cronaca di questi giorni: a seguire la Primavera viola alle fasi finali al Viola Park si è visto spesso Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, e proprio nel mirino degli irpini sono finiti diversi calciatori della Fiorentina.

Su tutti il centravanti Riccardo Braschi, bomber della Primavera e già esordiente in Serie A, ma anche il difensore Eddy Kouadio, fresco di premio di Mvp delle fasi finali del campionato. Attenzione anche a Tommaso Martinelli, già indicato come prossimo erede di De Gea: anche lui 2006 come gli altri due ex Primavera, già testato in B con la Sampdoria, dove però potrebbe prolungare il prestito. Pure lui è un profilo che potrebbe tornare utile all'Avellino.