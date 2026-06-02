FirenzeViola Un monte ingaggi da abbassare per la Fiorentina: ecco chi rischia il taglio

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Il diktat dei Commisso: abbassare il costo legato agli stipendi. Da valutare le situazioni di Gosens e Gudmundsson

I soldi son finiti, ma questa non è una notizia. E non riguarda strettamente la Fiorentina, neanche il movimento calcistico, ma in generale il nostro paese. Se guardiamo la Serie A, è ancora più evidente. Per questo sarà un'estate di austerity per tutti, anche per la suddetta Fiorentina. Nell'incontro in programma prossima settimana Giuseppe Commisso - soprattutto l'amministratore delegato del club, Mark Stephan - detterà la linea anche riguardo i costi. E in questo senso ci sarà da rivedere anche il monte ingaggi, che lo scorso anno superava i 35 milioni (36,25 milioni di euro per l'eccellenza).

Chi guadagna di più

Tra i 'paperoni' dello spogliatoio viola tanti che non hanno certo brillato nell'ultima annata: su tutti Moise Kean, stipendio netto di 4,5 milioni (bonus esclusi), il più alto della rosa e una straordinaria eccezione per il contesto fiorentino - mai nessuno era stato pagato così tanto-. Da lui però, almeno questa è l'intenzione, si ripartirà. Più dubbi per il secondo in classifica, David De Gea: 3 milioni di euro a stagione fino al 2028, lui vuole rimanere ma la Fiorentina si guarda intorno, anche con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi appunto. Lo ha già fatto in maniera più o meno significativa a gennaio, quando si è 'liberata' di Edin Dzeko, 1,8 milioni netti all'anno. Stesso stipendio di Dodo, anche lui tra i possibili partenti.

A rischio

Tra i calciatori sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto Robin Gosens e Albert Gudmundsson: il tedesco, 31 anni, pesa per 2 milioni netti sulle casse della società; l'islandese arriva a uno stipendio superiore, da 2,2 milioni. Per valutazioni diverse la Fiorentina potrebbe privarsi di entrambi: il primo ha mostrato evidenti segni di cedimento negli ultimi mesi, il secondo, in due stagioni, non ha mai convinto. Fabio Paratici farà tutti questi ragionamenti con carta, penna e calcolatrice alla mano.

Ecco gli stipendi attuali dei calciatori viola di prima squadra (in milioni di euro)

Kean 4,5

De Gea 3

Gudmundsson 2,2

Gosens 2

Fagioli 1,8

Mandragora 1,5

Pongracic 1,5

Dodo 1,5

Piccoli 1,4

Parisi 1,3

Ranieri 1,2

Sohm 1,2

Ndour 1

Comuzzo 0,8

Sabiri 0,8

Richardson 0,8

Fazzini 0,8

Infantino 0,4

Lezzerini 0,2

Kospo 0,2

Martinelli 0,17

Kouadio 0,1

Fortini 0,04