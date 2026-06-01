Niente tournée e Grosseto, ma Viola Park e test in Europa: l'estate della Fiorentina

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In attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore, che poi deciderà in via definitiva il programma, la Fiorentina ha già iniziato a pianificare la propria estate di lavoro tra ritiro e preparazione. Come riferisce La Nazione, il ritrovo della squadra è previsto nella prima metà di luglio - attorno al 10 del mese - e sarà ancora una volta il Viola Park il centro operativo dell’estate: i primi dieci giorni (almeno) di lavoro si svolgeranno a Bagno a Ripoli con sedute doppie e allenamenti tardo-pomeridiani aperti ai tifosi.

Poi sarà la volta delle amichevoli e ovviamente si comincerà con quella in famiglia con la Primavera, mentre in una seconda fase la Fiorentina punta a misurarsi con avversari di livello crescente, tra i quali però non ci sarà il Grosseto: dopo tre estati consecutive non si giocherà il derby dello stadio Zecchini visto che la fine del rapporto con Holding Lamioni (ex retrosponsor viola riconducibile al presidente maremmano) ha fatto venir meno anche l’accordo che prevedeva l’amichevole.

Infine, la Fiorentina gradirebbe andare a svolgere un torneo a inviti che sia utile sia sul campo che sul piano economico, ma resta da capire se si muoverà qualcosa in tal senso. L’orientamento è quindi quello di organizzare alcuni test in giro per l’Europa, possibilmente concentrati nello stesso Paese e a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Brevi trasferte, insomma, che porterebbero De Gea e compagni lontano dall’Italia per tre o quattro giorni, mantenendo il Viola Park come base della preparazione.