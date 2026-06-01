Difesa, Rugani non rimane. Ne serve un altro: Viery e Obert primi obiettivi

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Nelle sue pagine odierne dedicate al mercato che farà la Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio si concentra anche sul reparto dei difensori. E lo fa ripartendo da una certezza, la decisione di non riscattare Daniele Rugani e quindi la necessità di prendere almeno un altro centrale per la rosa dell'anno prossimo.

Per il quotidiano, il profilo che continua a piacere di più ai dirigenti viola è Viery, brasiliano classe 2005 del Gremio a cui la Fiorentina ha già fatto pervenire un’offerta da 12 milioni di euro, rifiutata perché considerata troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni. Da non scartare la pista Adam Obert, difensore del Cagliari per il quale servirebbero almeno 8-10 milioni. Il giocatore è legato ai sardi da un accordo valido fino al giugno 2030. Per adesso diversi sondaggi, ma tra poco meno di un mese partirà la sessione di trattative vera e propria.