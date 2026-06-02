Futuro in Serie B per Edoardo Sadotti? Su di lui c'è l'Arezzo

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L'Arezzo si muove sul mercato e mette nel mirino un ex Primavera della Fiorentina: si tratta, riporta la Nazione, di Edoardo Sadotti, difensore neo campione d'Italia con la squadra di Daniele Galloppa. Scrive il quotidiano locale: è probabile che Sadotti venga aggregato nel ritiro estivo della Fiorentina, ma su di lui ci sarebbe anche l'Arezzo, col Ds Aniello Cutolo che si è mostrato interessato. Ricordiamo che Sadotti è legato al club gigliato fino al 30 giugno 2028.