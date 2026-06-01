Viery e la corte non solo della Fiorentina: piace al Bologna, vale 15 milioni

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C'è anche il Bologna sulle tracce di Viery, difensore centrale classe 2005 in forza al Gremio che sta seguendo da tempo anche la Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, scrivendo che i felsinei sono a caccia di rinforzi per la difesa che sarà di Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblu. Gli emiliani sono consci del fatto che perderanno quasi sicuramente Jhon Lucumi, che ha parecchio mercato intorno, e vogliono correre ai ripari.

Naturalmente le scelte definitive sono ancora lontane dall’arrivare ma c’è da registrare una voce al Brasile: il Gremio avrebbe rifiutato un’offerta per Viery, centrale mancino 2005, titolarissimo. Ha il contratto fino al 2029 e il club brasiliano parrebbe arrivato a chiedere 15 milioni. Cifra astronomica ma Viery piace. E non solo al Bologna: è inseguito anche dalla Fiorentina.