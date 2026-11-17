È sfida Fiorentina-Juventus per Hojbjerg: Carnevali e Paratici ci provano

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio e tra i profili che restano sotto osservazione c'è Pierre-Emile Hojbjerg, capitano del Marsiglia e della Danimarca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa volta l'ipotesi di un addio al club francese potrebbe diventare concreta. Sulla strada della Juve c'è comunque una concorrente importante: la Fiorentina, che segue il danese da tempo e non ha intenzione di abbandonare la pista. Il Marsiglia potrebbe valutare una cessione invernale per esigenze di bilancio e a favorire l'operazione potrebbe essere anche la situazione di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli che i francesi considerano un possibile rinforzo per sostituire Hojbjerg.

Fabio Paratici, oggi direttore sportivo della Fiorentina e già al Tottenham durante l'esperienza inglese del danese, conosce bene il giocatore e dalla scorsa estate sta cercando di convincerlo a trasferirsi a Firenze. A gennaio potrebbe quindi andare in scena un vero e proprio testa a testa tra le due società, entrambe interessate a un centrocampista di esperienza e personalità.