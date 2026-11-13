Dieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca

Il mercato dell'estate ma anche la strategia verso il futuro e gli obiettivi fissati dalla Fiorentina: le dieci domande, più una, a Fabio Paratici

Qualche passerella nei prepartita e poco altro. Fabio Paratici è il padrone della Fiorentina di oggi. Un uomo solo al comando che giorno dopo giorno lotta per avere, se possibile, ancora più forza. Ancora più potere. Il Direttore viola ha scelto di ridurre al minimo la comunicazione. Dal suo sbarco a Firenze ha concesso un paio di interviste a realtà nazionali. Poi, silenzio. O al massimo alcuni messaggi affidati all'ufficio stampa. Perchè questa strategia? Forse perchè l'uomo solo al comando è in imbarazzo davanti a una classifica che, al momento, vede la Fiorentina nel regno di nessuno. O forse perchè aspetta l'occasione giusta. O forse non ha niente da dire. In attesa di una conferenza stampa che penso dovrebbe essere sollecitata addirittura dalla famiglia Coimmisso e dai manager di Mediacom ci portiamo avanti con il lavoro. Come? Proponendo su FirenzeViola dieci domande che ci piacerebbe rivolgere al Direttore.

Come risulta dal bilancio della Fiorentina la società viola ha chiuso la campagna acquisti estiva con un passivo pesante , tra acquisti e vendite. Direttore Paratici guardandosi indietroPerchè dopo aver sceltolo ha liquidato a tempo di record? È convinto che, che lei aveva scelto di non confermare soltanto pochi mesi fa, sia la figura giusta per accompagnare la Fiorentina a quel 3', 4' posto che a suo tempo lei ha indicato come obiettivo?Non crede che allamanchi un grande leader in mezzo al campo.è stata un'operazione abile ma fragile da un punto di vista contrattuale essendo un prestito secco, in estate lei aveva già in mente una strategia per poterlo trattenere almeno un altro anno?A suo giudiziopossono giocare insieme o sono soltanto uno alternativo all'altro?Non pensa di aver rinunciato troppo in fretta a figure tipoche avrebbero potuto essere preziose in campo e dentro lo spogliatoio?Dalla Fiorentina arriva il messaggio che questo è un anno di transizione., pur ricordando che sono due operazioni diverse l'una dall'altra, saranno riscattati?nella prossima stagione potrebbe essere il portiere titolare della Fiorentina?Il, unico e fantastico, non porta a isolare troppo la squadra dal mondo del tifo viola e del vissuto cittadino?Ci sarebbe un'altra domanda che mettiamo in coda perchè non credo che interessi più di tanto ai nostri lettori. Nella storia dei direttori della Fiorentina spesso i successi sono arrivati anche grazie al rapporto tra i manager e la città, compresa l'informazione locale.Penso che sarebbe un passaggio opportuno, anche per rispetto di un'intera categoria.