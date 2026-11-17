Fagioli non è incedibile: Oulai cresce e a gennaio può partire. La valutazione

Il futuro di Nicolò Fagioli alla Fiorentina torna a essere un argomento di mercato. Il centrocampista classe 2001 sta attraversando un periodo complicato, caratterizzato da prestazioni altalenanti e da una fiducia che sembra essersi progressivamente affievolita. Come riportato dal Corriere Fiorentino, la società viola non considererebbe più il giocatore incedibile e sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte già nella sessione di gennaio.

A incidere sulla situazione è anche la crescita di Christ Inao Oulai, sempre più protagonista nel centrocampo della Fiorentina. Le buone prestazioni dell'ivoriano hanno alimentato il dualismo tra i due giocatori, con Fagioli che, secondo quanto riferito dal quotidiano, potrebbe avvertire la pressione di un ambiente sempre più orientato a puntare sul compagno. A questo si aggiungono le indiscrezioni sulla volontà della dirigenza di acquistare un altro centrocampista durante il mercato invernale.

Gennaio potrebbe diventare un momento decisivo. Secondo il quotidiano, la valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro: davanti a una proposta concreta di questa entità, la Fiorentina sarebbe disponibile a trattare la cessione. Nessuna partenza già definita, dunque, ma una possibilità da tenere in considerazione nelle prossime settimane.

Leggi anche: "Il sorpasso di Oulai su Fagioli e le eventuali ripercussioni a gennaio"