Parisi celebra il ritorno ad allenarsi in gruppo: ieri parte atletica con la squadra
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Parisi è tornato in campo per la prima volta dall’infortunio al crociato. Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, l'esterno della Fiorentina ieri ha svolto la parte atletica con la squadra, poi il personalizzato in campo. "È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri - ha scritto sui social Parisi celebrando l'evento. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo. Manca ancora un po’ ma finalmente posso sentire di nuovo il campo vicino»".
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