Fagioli deve ritrovarsi con la Fiorentina: Vanoli lo difende, ma serve una svolta

Nicolò Fagioli sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua esperienza alla Fiorentina. Il centrocampista viola fatica a ritrovare continuità e brillantezza, mostrando un rendimento lontano da quello che, nella passata stagione, lo aveva reso uno degli elementi più interessanti della squadra. Come sottolinea La Nazione, il problema sembra riguardare soprattutto la fiducia. Qualche errore di troppo, una minore incisività nella costruzione del gioco e la difficoltà nel prendere in mano il centrocampo raccontano di un giocatore che non riesce più a esprimersi con la consueta naturalezza.

Neppure gli impegni con la Nazionale hanno contribuito a invertire la tendenza. Dopo la tribuna contro la Francia, Fagioli è partito titolare contro il Belgio, indossando anche la prestigiosa maglia numero 10. La sua partita, però, è durata soltanto un tempo, prima della sostituzione all'intervallo in una serata complicata per tutta l'Italia. Vanoli lo ha difeso pubblicamente dalle critiche eccessive, chiedendogli allo stesso tempo maggiore concentrazione e intensità. La ripresa del campionato rappresenta dunque un'occasione importante per rilanciarsi. La fiducia dell'ambiente può aiutarlo, ma spetterà soprattutto a lui trasformarla in prestazioni convincenti e tornare protagonista con la maglia viola.