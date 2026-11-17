Fiorentina, per gennaio spuntano due nomi per la difesa, uno è Neumann

La Fiorentina deve trovare al più presto una soluzione ai problemi difensivi che hanno caratterizzato questo avvio di stagione. I numeri parlano chiaro: 25 gol subiti nelle prime 11 giornate di campionato, un dato che evidenzia le difficoltà della retroguardia viola. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le possibili risposte sono due: recuperare gli uomini attualmente indisponibili e intervenire sul mercato di gennaio.

L'assenza contemporanea di Luca Ranieri e Marin Pongracic ha complicato ulteriormente la situazione. Il capitano viola, già tornato in panchina nell'ultima uscita, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nella trasferta di Monza. Per il difensore croato, invece, sarà necessario attendere la fine di novembre.

La società, intanto, starebbe valutando alcuni profili per rinforzare il reparto durante la sessione invernale. Il primo nome è quello di Phil Neumann, centrale tedesco classe 1997 in forza al Birmingham. Difensore strutturato fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di una buona tecnica, Neumann si sta distinguendo in Championship, dove ha giocato da titolare tutte le prime 15 partite, segnando anche due reti.

L'altra pista porta a Tiago Gabriel, difensore del Lecce più giovane di sette anni rispetto al tedesco. Il portoghese presenta caratteristiche simili per contrasti e conclusioni respinte, distinguendosi soprattutto nei duelli aerei. Per arrivare al centrale giallorosso, tuttavia, la Fiorentina dovrebbe superare due ostacoli: la concorrenza di altri club e una valutazione economica che si aggira sui 25 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe rendere più complicata l'operazione.