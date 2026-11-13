De Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita

De Gea resterà titolare e capitano fino alla fine della stagione. A centrocampo Frendrup farebbe al caso di Vanoli. Fagioli resta in uscita

Nel giorno in cui è stato ufficializzato un rosso di bilancio di più di 136 milioni di euro, il più alto dell'era Commisso con un evidente calo di attenzione ai conti rispetto agli anni precedenti, la Fiorentina si interroga sul prossimo futuro a proposito di diversi casi di mercato.

De Gea fino a giugno, poi Martinelli

Il primo riguarda il portiere. David De Gea ha ricevuto aspre critiche negli ultimi giorni dopo l'errore commesso contro la Juventus. Tanto che qualcuno ha addirittura chiesto che venga sostituito ad interim da Oliver Christensen. Una baggianata colossale che può arrivare solo da chi segue i viola saltuariamente o da chi non ha niente da fare se non gettare la croce addosso a un giocatore della caratura dello spagnolo. So che i numeri dicono che è il peggiore della Serie A, ma continuo a essere sicuro che la scelta più giusta sia quella di andare avanti senza scossoni. Almeno fino al termine della stagione in corso. De Gea è il primo a conoscere il proprio rendimento e quindi lavorerà per tornare quanto meno al rendimento degli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Vanoli punta su di lui e anche il club non interromperà la sua titolarità a meno di offerte clamorose quanto imprevedibili nel corso di gennaio. Se tutto andrà come previsto, De Gea arriverà a giugno da titolare inamovibile e capitano. Poi si deciderà cosa fare. Martinelli gode della stima della società, di Paratici, dello stesso De Gea. Sta facendo bene in Serie B e la stessa Fiorentina è pienamente soddisfatta della scelta fatta mandandolo in prestito all'Avellino. Ogni valutazione che va oltre il semplice apprezzamento di quanto fino ad oggi, è decisamente prematura. Ma l'idea di valutare una sua titolarità in futuro è ancora al centro del progetto della squadra che verrà. C'è tempo per decidere e Paratici se lo prenderà tutto prima di completare ogni valutazione.

Frendrup per la mediana. Fagioli in uscita?

Poi c'è il centrocampo. Il ds sa di dover mettere mano alla mediana. Serve un giocatore pronto subito che alzi il livello generale e che possa anche guidare i compagni. Al momento non quadra niente, nonostante tutti gli interpreti a disposizione abbiano avuto almeno una chance. Un 'equilibratore' serve come il pane. Hojbjerg è il nome più chiacchierato. Io farei un tentativo per Frendrup del Genoa. I costi non sono distanti da quelli che servirebbero per prendere il danese del Marsiglia e sarebbe pronto all'uso e già ampiamente ambientanto per quanto riguarda la Serie A. Sicuramente resta tra i potenziali cedibili Nicolò Fagioli, che nonostante la maglia numero 10 della Nazionale sta avendo un rendimento da montagne russe in viola. Paratici aveva già provato a cederlo in estate, se arriverà l'offerta giusta non si tirerà indietro. A quel punto l'eventuale 'tesoretto' potrebbe servire per alzare il livello qualitativo del titolare da acquistare in quel settore del campo. La cedibilità vale ancora anche per tutti gli altri 'reduci' dalla gestione Pradè, compresi Pongracic, Dodo, Brescianini e Parisi. Anche se quest'ultimo difficilmente potrà partire considerando che proprio a gennaio è previsto il suo rientro dopo mesi di infortunio.

Accorgimenti, non stravolgimenti

La speranza comunque è che non si tratti di un altro mercato con una decina di operazioni da portare a termine. Significherebbe di nuovo tradire il lavoro fatto in estate e buttare in caciare un mercato che nell'immediato non sta fruttando come dovrebbe ma che in futuro tutti si aspettano possa portare un raccolto ricco se non ricchissimo. Soprattutto nel caso in cui la Fiorentina dovesse riuscire ad allontanare la zona rossa nelle prossime cinque partite che ci separano dall'inizio del mercato, l'isterismo del mercato di riparazione potrebbe lasciare il passo a un mercato oculato e votato al completamento della rosa anche in vista di ciò che sarà e non solo di ciò che serve nell'immediato. Accorgimenti, non stravolgimenti: questo potrebbe essere il motto per il prossimo mese di gennaio. Poi c'è da dire che Giuseppe Commisso sta dimostrando con i fatti (si parla di una ricapitalizzazione da 100 milioni di euro) di voler provare a tagliare il gap con le grandi ne minor tempo possibile e questo potrebbe anche tradursi con un altro piccolo grande budget per gennaio. Non un dettaglio da poco, visto e considerato che per comprare bene in inverno oltre all'inventiva servono spesso anche un bel pacco di milioni. L'altra speranza è che molto del lavoro da portare avanti sia già a buon punto e che quei famosi accorgimenti di cui parlavamo prima possano arrivare nei primi giorni del nuovo anno, così da permettere a Vanoli di poter lavorare subito a pieno regime senza dover aspettare i mal di testa di fine mercato.