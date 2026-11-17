Vanoli studia come rilanciare Atta nella Fiorentina tra 4-3-3 e 4-2-3-1
Il rinforzo più importante della Fiorentina per il mese di novembre potrebbe arrivare direttamente dall'infermeria. Arthur Atta si avvicina infatti al ritorno in campo dopo quasi due mesi di assenza per il problema ai muscoli addominali accusato a settembre. Come riportato da La Nazione, il centrocampista francese ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni, alternando il lavoro in gruppo a sedute personalizzate. L'obiettivo è ottenere la convocazione per la trasferta di lunedì contro il Monza, anche se lo staff viola non vuole affrettare i tempi.
La Fiorentina ha investito molto sul classe 2003, acquistato dall'Udinese per oltre 26 milioni di euro più bonus, con il 30% sulla futura rivendita riservato ai friulani. Il suo recupero offrirà a Paolo Vanoli nuove possibilità tattiche. Nel 4-3-3, Atta potrebbe agire da mezzala sinistra, sfruttando progressioni e capacità di inserimento. Nel 4-2-3-1, invece, potrebbe essere impiegato sulla trequarti, entrando in concorrenza con Gonçalves.
La priorità resta comunque ritrovare la migliore condizione fisica. Atta può garantire alla Fiorentina dinamismo, imprevedibilità e quella capacità di saltare l'uomo spesso mancata nelle prime giornate. Un'arma preziosa per Vanoli, chiamato a trovare nuovi equilibri senza compromettere la solidità difensiva.
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