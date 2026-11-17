"Re Arthur" pronto a tornare ma Vanoli non rischierà: il punto de La Nazione su Atta

"Re Arthur è pronto al rientro". Così titola per aprire le sue pagine sportive oggi La Nazione, dedicando un focus sulle condizioni di Arthur Atta in vista della ripartenza del campionato il prossimo weekend. Restano da monitorare soprattutto le condizioni dell'ex Udinese e di Cher Ndour. Il francese ha svolto soltanto una parte della seduta insieme ai compagni, proseguendo il graduale recupero dopo il lungo stop. L'obiettivo è tornare tra i convocati per Monza, magari per uno spezzone di partita, ma Vanoli non intende correre rischi.

Qualche dubbio in più riguarda Ndour, ancora impegnato in un programma personalizzato dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anticipatamente il ritiro dell'Under 21. La speranza è recuperarlo per lunedì, anche se sarà fondamentale rivederlo allenarsi regolarmente in gruppo. Restano invece indisponibili Marin Pongracic e Fabiano Parisi, che continuano i rispettivi percorsi di recupero.