De Gea, qualcosa è cambiato. Il Corriere Fiorentino: "Martinelli e il mercato sullo sfondo"

l rendimento tra i pali è diventato uno dei temi da affrontare in casa Fiorentina. Dopo le ottime stagioni disputate dal suo arrivo a Firenze, David De Gea sta incontrando difficoltà mai mostrate prima in maglia viola. Vanoli, almeno pubblicamente, non ha cambiato posizione e continua a proteggerlo, ma a rendere più delicata la situazione c'è l'aspetto economico: con i bonus, lo stipendio dello spagnolo supera i 5 milioni di euro lordi, il più alto della rosa. I dati confermano il momento negativo: la percentuale di parate è al 59,7%, contro il 71,2% e il 71,6% delle due annate precedenti. Con 37 interventi su 62 tiri nello specchio, occupa il 93° posto su 107 portieri dei cinque maggiori campionati europei. Il saldo dei gol evitati è di -3,32, il peggiore della Serie A. Va considerato anche il rendimento della difesa, che concede 5,64 tiri in porta a partita e ha incassato 25 reti senza mai chiudere una gara senza gol subiti. Non sono comunque mancate prestazioni di alto livello contro Napoli e Inter.

La Fiorentina ha deciso di confermare De Gea la scorsa estate, con un contratto in scadenza nel 2028. Le riflessioni sul futuro arriveranno al termine della stagione e coinvolgeranno anche Tommaso Martinelli, classe 2006 attualmente in prestito all'Avellino. Sullo spagnolo, intanto, si registrano gli interessamenti di Villarreal e Real Sociedad. Il quadro complessivo aiuterà la società a stabilire se sarà necessario cercare un nuovo portiere durante il prossimo mercato estivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.