FirenzeViola Il sorpasso di Oulai su Fagioli e le eventuali ripercussioni a gennaio

In ottica Monza l'ivoriano è davanti nelle gerarchie di formazione dopo il sorpasso su Fagioli effettuato con la maglia da titolare contro la Juventus

A essere onesti nello specchietto retrovisore di Nicolò Fagioli era già apparso Oulai in piena rimonta, ma ora che il centrocampista piacentino accusa problemi anche in Nazionale il sorpasso sembra acclarato. Di certo nelle reazioni dell’opinione pubblica, probabilmente pure nelle valutazioni di Vanoli che ha avviato una lenta ma inesorabile sostituzione tra i due. Perché per inciso, e ripassando anche dal primo periodo Grosso, ad oggi è esclusa la convivenza tra i due.

Il sorpasso contro la Juve

Tutto è cominciato con una sostituzione, quella contro l’Atalanta, che ha riportato la squadra in quota, sfruttando un dinamismo diverso garantito dall’ivoriano al prezzo di quella qualità che Fagioli non è riuscito a garantire con continuità. Un anticipo di quanto poi avvenuto anche a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, con l’ingresso di Oulai se possibile ancora migliore. Un percorso culminato con la maglia da titolare arrivata contro la Juve, sfida nella quale Fagioli è partito dalla panchina

Quotazioni ribaltate

Oggi le quotazioni dei due si sono ribaltate, e stessa dinamica hanno subito anche le reazioni dei tifosi nei loro confronti. All’indomani della brutta prova in Azzurro per molti Fagioli continua a palesare un gap di personalità pesante, e al tempo stesso Oulai è considerato una sorta di nuovo che avanza del quale è impossibile fare a meno, a cominciare da lunedì a Monza.

Il mercato dietro l'angolo

E intanto, anche in termini di mercato, i due sono in condizioni opposte. L’italiano che - si dice - in estate era a un passo dall'andarsene e che per molti sarebbe pure sacrificabile anche a gennaio, ma senza che ancora nessuno c'abbia pensato seriamente, Oulai assolutamente intoccabile a dispetto di parecchie voci che da tempo danno il Galatasaray sulle sue tracce. Niente che faccia pensare a movimenti, di certo non nel caso dell’ivoriano, eppure conferme a una storia in viola che li vede sempre e comunque divisi piuttosto che compagni di reparto.