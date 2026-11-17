L'ex vice allenatore alla Cremonese di Fagioli: "Si riprenderà, ha doti incredibili"
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Intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, Antonio Porta, vice allenatore della Cremonese di Fagioli nel 2021-2022, non ha dubbi sul recupero del centrocampista: "Le flessioni si hanno sempre, sono periodiche. Nicolò ha la personalità per uscirne velocemente. Non è semplice gestire le tensioni di Firenze e della Nazionale. Ma quando hai le qualità, ti riprendi sempre".
Infine un accenno alla questione tattica: "A Cremona ha fatto il mediano nel 4-2-3-1 - ha raccontato -, scambiandosi col trequartista durante la partita. Ha delle doti fisiche incredibili, può pure interdire"
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