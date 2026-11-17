FirenzeViola Chi è Phil Neumann: gigante tedesco del Birmingham nel mirino della Fiorentina

L'ultimo nome per la difesa della Fiorentina è Phil Neumann, centrale del Birmingham. Andiamo a scoprirlo

La Fiorentina guarda alla Championship inglese per rinforzare la propria difesa in vista del mercato di gennaio. Tra i nomi accostati al club viola c'è quello di Phil Neumann, centrale tedesco classe 1997 attualmente in forza al Birmingham City. Un profilo di esperienza e fisicità, che potrebbe rappresentare una soluzione per una retroguardia alle prese con troppe difficoltà in questo avvio di stagione.

Dallo Schalke al Birmingham: la carriera

Nato l'8 luglio 1997 a Herten, in Germania, Phil Yannik Neumann è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Schalke 04. Dopo le esperienze con Ingolstadt e Holstein Kiel, nel 2022 è approdato all'Hannover 96, dove ha trovato continuità e si è affermato come titolare nella seconda divisione tedesca. Nell'estate del 2025 ha scelto di trasferirsi in Inghilterra, firmando a parametro zero con il Birmingham City, società alla quale è legato da un contratto fino al giugno 2028. In Inghilterra ha dimostrato non solo continuità ma anche capacità di fare gol su palla inattiva.

Caratteristiche tecniche: fisicità, velocità e gioco aereo

Alto 1,92 metri, Neumann è un difensore centrale di piede destro che può essere utilizzato anche come terzino destro. Nonostante l'altezza, il tedesco dispone anche di una buona velocità. Neumann non è un regista arretrato, ma un centrale concreto, abituato a privilegiare la protezione dell'area e la solidità difensiva. Può comunque contribuire alla costruzione del gioco grazie a una discreta pulizia tecnica. Nelle prime 15 giornate della Championship 2026/27, Neumann è sempre partito titolare, disputando tutti i 1.350 minuti disponibili. Ha inoltre realizzato due reti, confermandosi uno degli elementi più affidabili del Birmingham.