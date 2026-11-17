FirenzeViola Tra rinnovo e rischio di cessione a zero, cosa fare con Dodo? Il parere degli ascoltatori su Radio FirenzeViola

Il futuro di Dodo alla Fiorentina continua a essere in bilico. Il 2026 del brasiliano si sta rivelando particolarmente complicato, con una sola presenza da titolare in questa stagione e appena 46 minuti raccolti nelle successive undici partite dopo l'impiego dal primo minuto nella gara d'esordio contro la Roma. Una situazione difficile, che riguarda non soltanto il rendimento in campo, ma anche il capitolo rinnovo, fermo ormai da circa un anno. Il contratto dell'esterno scade nel giugno 2027 e da febbraio il giocatore - che oggi compie 28 anni - potrà accordarsi con un'altra società, con il rischio per la Fiorentina di perderlo a parametro zero.

Il parere degli ascoltatori

Una situazione che ha alimentato il dibattito anche tra i tifosi viola. Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", ha chiesto ai propri ascoltatori quale strada dovrebbe intraprendere la società: puntare sul rinnovo di Dodo oppure rinunciare al prolungamento, accettando anche il rischio di perderlo senza incassare nulla. Le risposte hanno evidenziato una tendenza piuttosto chiara: la maggioranza si è espressa a favore della separazione, anche a costo di non ricavare alcuna cifra dalla sua partenza. Un segnale di come la fiducia nei confronti del brasiliano sembri essersi progressivamente ridotta, complice un ultimo biennio molto al di sotto delle aspettative.

Futuro da chiarire

Per Dodo, dunque, si avvicina un passaggio importante. La Fiorentina vorrebbe provare a trovare una soluzione già nella finestra di gennaio, individuando una nuova destinazione per il giocatore e ridimensionando le richieste rispetto alla scorsa estate. Da parte dell'esterno c'è la volontà di arrivare a una separazione senza tensioni, mentre tra la società e il suo entourage non si è ancora arrivati a una rottura definitiva. Resta aperta anche l'ipotesi del rinnovo, nel caso in cui non si concretizzasse una cessione. Le possibilità non sono ancora del tutto tramontate, ma il tempo stringe e le prossime settimane potrebbero risultare decisive.