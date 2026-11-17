Joao Mario ribalta le gerarchie: da possibile partente a titolare. Sul riscatto...

Da possibile partente nel mercato di gennaio a nuovo punto di riferimento sulla fascia. È cambiata la situazione di Joao Mario, che dopo un avvio di stagione complicato sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella Fiorentina di Paolo Vanoli. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni su un possibile addio anticipato del portoghese, con la società viola che avrebbe potuto valutare la sua restituzione al club di provenienza già durante la sessione invernale. Uno scenario che, alla luce delle ultime prestazioni, sembra aver perso consistenza.

Il portoghese rappresenta uno dei pochi prestiti lasciati andare dalla Juventus in estate che ha mostrato un miglioramento evidente rispetto alle difficoltà iniziali. Resta comunque aperta la questione legata al suo futuro. La Fiorentina dispone di un'opzione di riscatto fissata a circa 9 milioni di euro, cifra sulla quale la società sarà chiamata a riflettere nei prossimi mesi. Secondo il quotidiano, un eventuale riscatto garantirebbe comunque una plusvalenza limitata al club proprietario del cartellino.