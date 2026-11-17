La Fiorentina lancia la terza maglia e sul web scatta l'ironia su Fibonacci

La Fiorentina ha svelato la terza maglia per la stagione 2026/2027, realizzata in collaborazione con Joma. Una divisa che celebra il patrimonio artistico di Firenze e si ispira al concetto di proporzione divina, attraverso un disegno che richiama la celebre spirale aurea. Come racconta Repubblica Firenze, il club viola ha accompagnato la presentazione con un video ambientato idealmente nel Rinascimento. Protagonista un pensatore impegnato nella ricerca della perfezione attraverso studi, calcoli e disegni, fino alla scoperta della spirale che ha ispirato il motivo grafico della nuova maglia.

Un riferimento artistico e matematico che, però, ha subito acceso l'ironia dei tifosi. Il richiamo alla successione di Fibonacci, infatti, ha fatto pensare a molti sostenitori viola alle origini pisane del celebre matematico. Sui social non sono così mancate battute e commenti sarcastici, alimentati anche dalla scelta cromatica della divisa ("Maglia pisana e francese (a causa del colore, ndr), meglio di così...", cita il quotidiano un commento). La nuova maglia presenta infatti una base blu intenso, arricchita da dettagli bianchi e rossi sul colletto e dal tradizionale giglio sul petto. Una combinazione che ha offerto ulteriori spunti per gli sfottò dei tifosi, senza passare inosservata durante il lancio.