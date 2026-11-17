FirenzeViola Fiorentina, i tifosi fanno il mercato di gennaio: centrocampo e difesa le priorità

La Fiorentina deve intervenire sul mercato di gennaio, ma quali sono i reparti che hanno maggiormente bisogno di rinforzi? A rispondere alla domanda sono stati i lettori di FirenzeViola.it, protagonisti di un sondaggio che ha evidenziato una tendenza piuttosto chiara: i tifosi chiedono alla società di concentrare gli investimenti soprattutto nella zona centrale del campo, individuando due reparti sui quali intervenire con maggiore urgenza. Al primo posto si piazza infatti il centrocampo, scelto dal 49,46% dei partecipanti, praticamente un tifoso su due. Un'indicazione che può essere letta alla luce delle difficoltà incontrate dalla squadra nel trovare continuità, equilibrio e incisività in mezzo al campo. Nonostante la presenza di diversi giocatori di qualità, il reparto non è sempre riuscito a garantire il rendimento necessario, soprattutto nelle fasi più complicate delle partite.

Un centrale di difesa è la seconda grande preoccupazione

Alle spalle del centrocampo, con il 38,53% delle preferenze, troviamo la richiesta di un difensore centrale. I tanti gol incassati e le assenze che hanno interessato il reparto arretrato hanno inevitabilmente alimentato le preoccupazioni dei sostenitori viola, convinti della necessità di aggiungere un elemento capace di garantire maggiore solidità. Il dato più significativo emerge però sommando le prime due risposte: centrocampista e difensore centrale raccolgono insieme l'87,99% dei voti. Una percentuale schiacciante, che testimonia come la maggioranza dei lettori individui proprio nell'asse centrale della squadra il principale punto debole da correggere durante la sessione invernale.

Attacco e fasce non preoccupano: le altre percentuali

Decisamente più contenute le preferenze raccolte dagli altri ruoli. Al terzo posto si trova il portiere, indicato dal 5,61% dei votanti, seguito dal terzino destro o sinistro con il 3,38%. Ancora più distanziato il reparto offensivo: soltanto il 2,01% dei partecipanti considera prioritario l'acquisto di un attaccante, mentre appena l'1,01% vorrebbe un nuovo trequartista o esterno. Numeri che suggeriscono come, almeno secondo i lettori del nostro sito, le maggiori criticità della Fiorentina non siano legate alla necessità di aggiungere ulteriori soluzioni davanti. Il messaggio indirizzato alla dirigenza è dunque chiaro: prima di pensare a nuovi innesti offensivi, occorre rafforzare il centrocampo e mettere in sicurezza la difesa. Sarà interessante capire se le valutazioni della società in vista di gennaio coincideranno con le indicazioni emerse dal sondaggio.