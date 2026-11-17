FirenzeViola Sottil, il mercato di gennaio per provare a ripartire. Dopo dieci anni di Fiorentina

Riccardo Sottil è ancora un giocatore viola: a gennaio però dovrà trovare una sistemazione

Si avvicina il mercato e tra i giocatori che la Fiorentina proverà a sistemare c'è anche Riccardo Sottil. Dell'esterno viola - ora ventisettenne - si sono perse le tracce, considerato che a tutti gli effetti non fa parte del gruppo viola: si allena per conto proprio, dopo aver fatto i conti nei mesi scorsi anche con il mal di schiena, ma adesso il momento della svolta si avvicina. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno prossimo, dunque dovrà decidere se provare a rilanciarsi subito tra un mese e mezzo o aspettare l'estate. Se ne andrà dopo dieci anni di militanza viola (al netto ovviamente di una serie di prestiti che lo hanno visto, tra le altre piazze, a Cagliari e Milano sponda rossonera).



Il mercato di gennaio come svolta

Sottil è fermo ormai da mesi: l'ultima partita in campionato risale al 28 febbraio scorso, quando era in prestito al Lecce, contro il Como. Da quel momento i problemi fisici lo hanno bloccato ma ad agosto era riuscito a trovare l'accordo per trasferirsi in Inghilterra al Watford. C'era l'assenso del tecnico, Alessio Dionisi, ma ad un passo dalle firme è saltato tutto forse anche per uno stato fisico che non convinceva. Ecco, adesso toccherà al giocatore anche valutare come ripartire: dopo tanti mesi di stop potrebbe essere inevitabile riprendere da una squadra non di grido, forse accettando anche l'idea di scendere di categoria. Però potrebbe anche essere il punto vero di ripartenza: un passo indietro per poi farne due in avanti.