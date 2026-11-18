Oggi il rientro completo di Ndour in gruppo. C'è ottimismo per Monza

Questa mattina La Nazione dedica spazio all'infermeria viola. Il quotidiano si occupa di quei giocatori che, nell'ultimo periodo, hanno avuto bisogno di un po' di riposo e lavoro personalizzato per recuperare la forma fisica precaria dopo i problemi fisici accusati sul campo. Buone notizie per Cher Ndour, tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo dopo il problema alla caviglia accusato durante il ritiro con l’Under 21.

I pronostici sul suo rientro

Il centrocampista classe 2004 ha saltato soltanto la partitella conclusiva e ha condiviso sui social alcuni scatti sorridenti con i compagni. Da oggi è atteso il suo rientro completo in gruppo, con la speranza di essere disponibile per Vanoli in vista della trasferta di lunedì a Monza. Dunque si respira un cauto ottimismo sulla possibile presenza del centrocampista coi biancorossi. L'infortunio alla caviglia dovrebbe essere quasi smaltito.