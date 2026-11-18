Oulai sembra aver superato Fagioli nelle gerarchie. Dal 1' a Monza?

Sono bastati pochi minuti a Inao Oulai per mettersi in mostra con la Costa d’Avorio. Il centrocampista della Fiorentina ha mostrato qualità importanti, ma anche qualche aspetto da migliorare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Entrato all’84' contro il Gambia, Oulai ha firmato il 2-2 con un gran tiro dalla distanza, regalando alla sua nazionale il primo posto nel girone C delle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Possibile occasione dal 1' col Monza

Una prestazione che potrebbe convincere Vanoli a schierarlo titolare lunedì contro il Monza. Resta da correggere qualche eccesso di irruenza, emerso anche in un intervento a forbice che ha provocato una rissa in campo poco prima del gol. Intanto, l'ivoriano sembra aver superato Fagioli nelle gerarchie viola e potrebbe partire dal primo minuto a Monza. Il centrocampista sta crescendo e offrendo risposte positive, ma dovrà migliorare nella gestione della propria aggressività.