Gonçalves sul ruolo: "Non sono un esterno, ma un 8. Ringrazio Vanoli"

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport - Stadio, l'attaccante della Fiorentina Pedro Goncalves ha parlato della sua posizione in campo: "Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista".

Il 4-2-3-1 attuale della Fiorentina è il sistema di gioco ideale per esaltare le sue doti tecniche?

"Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza".

Vanoli la considera un esempio da seguire per i giovani.

"Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l’impegno negli allenamenti quotidiani".