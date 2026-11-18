Gonçalves: "Adesso sto benissimo. Nessun problema per il riscatto"

Pedro Goncalves, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport - Stadio. Questo il passaggio sul suo arrivo a Firenze ad agosto: "Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore”.

La formula dell’obbligo condizionato può essere un problema?

“Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo”.

Come è stato questo inizio di stagione per lei?

“Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo”.

Anche per la Fiorentina è stato difficile.

“Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano”.

Quanto lontano?

“Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato. La strada è lunga, pensiamo a partita dopo partita col pensiero di poter vincere ogni volta”.