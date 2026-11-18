Ferrari: "Problemi con Paratici? Lavoriamo a 8 metri. Vanoli scelta giusta"

Alessandro Ferrari ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Il dg della Fiorentina si è così espresso sul suo rapporto di lavoro col ds Fabio Paratici: "Con Fabio ho un rapporto ottimo dal giorno in cui, a dicembre dello scorso anno, l’ho conosciuto quando sono andato a Londra per iniziare la trattativa e farlo venire alla Fiorentina. Paratici è uno che pretende sempre e solo il massimo da chi ha attorno ed è molto critico con se stesso e di conseguenza lo vuole e pretende dagli altri. E’ uno che trasmette fiducia e che si porta dentro un’ esperienza in questo mondo che è semplicemente eccezionale. Il nostro rapporto? Lavoriamo in un uffici a otto metri di distanza, ci vediamo in continuazione per affrontare, insieme, quello che c’è da fare per il meglio della Fiorentina".

Come ricorda il periodo subito successivo all’addio di Pradè e l’esonero di Pioli?

"Ricordo perfettamente che il 4 novembre fu il giorno più lungo anche se in quelle settimane stavo al Viola Park non 24 ore al giorno ma... di più. Ricordo anche di quanto è stato decisivo l’aiuto che mi è arrivato dalla mia famiglia. Poi ricordo come Catherine e Giuseppe ascoltarono il mio suggerimento di provare a portare a Firenze una figura come Paratici che arrivava con la voglia di vincere e di correre in alto. Non ultimo, ricordo perché la mossa di scegliere Vanoli mi sembrò (e lo era) la mossa più giusta. Quando parlai la prima volta con Vanoli mi arrivò subito tutta la sua grinta, tutta la sua carica, tutta quella sua voglia di potercela fare ad arrivare al risultato che dovevamo portare a casa per forza. A tutti i costi".