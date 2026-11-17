Fiorentina, la terza maglia è pronta e debutterà lunedì contro il Monza

La Fiorentina ha presentato la terza maglia per la stagione 2026/27, e per vederla indossata dai giocatori viola non bisognerà aspettare molto. Come riporta La Nazione, il nuovo completo farà infatti il suo esordio ufficiale lunedì 23 novembre, in occasione della trasferta contro il Monza, prima partita di campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Realizzata da Joma, la divisa si distingue per una colorazione blu intenso e per un design ispirato al patrimonio artistico di Firenze. Il progetto, denominato “La proporzione divina”, richiama il Rinascimento e la spirale aurea, simbolo dell'equilibrio tra arte, matematica e bellezza. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: il tessuto è realizzato interamente in poliestere riciclato ricavato da bottiglie PET, mentre la tecnologia micro-mesh favorisce la traspirazione. La sfida di Monza avrà dunque anche una novità estetica: la Fiorentina scenderà in campo per la prima volta con la sua terza divisa, unendo il richiamo alla tradizione fiorentina alle esigenze del calcio moderno.