La Lazio guarda in casa viola per gennaio: occhi su Marco Brescianini

La Lazio, capolista dopo 11 giornate, guarda già al mercato di gennaio. Secondo Il Messaggero, il blocco agli acquisti potrebbe trasformarsi in un mercato a saldo zero, ma la decisione arriverà a dicembre dalla Commissione di controllo. Lotito e Fabiani vogliono trattenere i pezzi pregiati della rosa. Il Brentford segue Isaksen, mentre la Juventus pensa a Taylor e potrebbe offrire 40 milioni. La linea biancoceleste resta però chiara: nessuno è in vendita.

Gli obiettivi per gennaio: anche Brescianini

Le priorità sono un centrocampista e un esterno sinistro. Piace Noa Lang del Napoli, anche se ci sono dubbi sul carattere, mentre resta vivo l’interesse per Dennis Man del PSV. A centrocampo si seguono Ebu Bekir Is dell’Eintracht Francoforte e Marco Brescianini della Fiorentina. Tra i nomi valutati anche Lorenz Hutchinson, attaccante 18enne del Leicester in scadenza a giugno.