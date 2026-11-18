Ferrari su Rocco: "Mi manca tanto. Situazione economica? Pesante"

Nell’intervista rilasciata a La Nazione, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato della stagione attuale: “Se teniamo conto che è quella del Centenario, che è il primo anno senza Rocco e che dopo tre giornate avevamo già cambiato allenatore… direi che la prima parte è stata tosta. Difficile. Poi, certo, mi ricordo e vi ricordo che la nostra squadra è nata per essere letta in prospettiva, che ci sono stati 13 nuovi innesti e che è un anno di ripartenza. Servirà un po’ di pazienza, anche se nel calcio, si sa bene, la pazienza non è esattamente l’atteggiamento più diffuso”.

Ma anche tanti soldi, visti gli investimento usciti dal bilancio della famiglia Commisso.

“Ne approfitto subito per sottolineare questo: dopo la morte di Commisso poteva non essere scontato che Catherine e Giuseppe avessero le stesse motivazioni del padre. E invece hanno deciso e voluto subito portare avanti il progetto di Rocco. E vogliono andare avanti e fare bene. Oggi, è vero, la situazione economica è pesante, ma le volontà della famiglia sono chiare. Dovremo dare il massimo, anzi di più, per migliorare la situazione economica che si è creata e che dobbiamo affrontare con il massimo dell’impegno”.

Se domani dovesse fare una telefonata a sorpresa per comunicare una bella cosa a Catherine e Giuseppe che cosa vorrebbe potergli dire?

“Vorrei chiamare per dire loro che il nuovo Franchi sarà davvero pronto nel 2029. O anche per annunciare che ho visto il primo tram in sosta alla fermata Rocco B. Commisso davanti al Viola Park. Poi, guardando al pallone, vorrei chiamare il presidente per dirgli che domani ci giochiamo una finale in Europa o che quattro nostri ragazzini della Primavera sono titolari in prima squadra o che le ragazze si sono qualificate per la Champions”.

E se potesse anche dire una cosa a Rocco Commisso?

“Gli direi che mi manca tanto”.

Dove potrà arrivare questa Fiorentina?

“Sono convinto che le difficoltà che abbiamo affrontato e stiamo superando dopo l’avvio del campionato adesso siano alle nostre spalle. Voglio pensare che dalla Fiorentina verrà fuori il meglio, il bello che sappiamo possa esserci dopo averla ricostruita e trasformata in estate. Certo non è detto che poi, in futuro, come accade nella vita, ci siano altre situazioni più complicate da vivere e da affrontare. Ma lo ripeto, se saremo tutti uniti, noi con la città, con la gente, con i tifosi, con chi insomma vuole bene alla Fiorentina, alla fine riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare”.