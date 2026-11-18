Calciomercato Mastantuono e l'interesse del Real Madrid a farlo maturare: gli scenari futuri

Mastantuono e una crescita esponenziale: la decisione sul futuro spetterà a lui. Il Real vuole che giochi con continuità

Franco Mastantuono sta crescendo a vista d’occhio. L’attaccante di Azul ha segnato la sua prima doppietta con la Nazionale argentina, cosa che succede solo ai calciatori di talento. Il classe 2007 si giocherà il ruolo di erede di Lionel Messi con Nico Paz, che - ricordiamo - ha tre anni più di lui. Una sfida iniziata immediatamente, visto che pure il trequarti del Como ha messo a referto due gol ieri notte col Costa Rica. L’Albiceleste può vantare due dei migliori prospetti del calcio mondiale.

Il colpo inaspettato

Lo stesso può fare la Fiorentina, che con Mastantuono ha chiuso il colpo più inedito dell’estate. Lo ha fiutato per tempo, bruciando la concorrenza per la sorpresa di tutti. E si è ritrovata in casa un fantasista invidiato da mezza Europa. Già 13 presenze e 4 gol per il diciannovenne sudamericano, tra Serie A e Coppa Italia. È il quarto giocatore più impiegato in casa viola con 972 minuti all’attivo, dietro solo a De Gea, Dragusin e Ndour. Una certezza che la società sta cullando accuratamente.

Gli scenari possibili

Se si verificheranno le circostanze adeguate, non è da escludere che Mastantuono rimanga un altro anno. La decisione spetterà fondamentalmente a lui, sulla base delle sue priorità e degli obiettivi raggiunti dalla Fiorentina. Il Real ha tutto l’interesse di farlo crescere in un ambiente che lo valorizzi e lo cresca. Nei prossimi mesi, con l’eventuale beneplacito del calciatore, le società si confronteranno per capire se ci siano i margini per continuare questo sodalizio che conviene a tutti.