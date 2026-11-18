Atta parzialmente in gruppo: col Monza è un cinquanta e cinquanta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si occupa degli acciaccati in casa Fiorentina. Per quanto riguarda Arthur Atta, il francese spera di tornare presto a disposizione: lunedì si è allenato parzialmente in gruppo e lo stesso ha fatto ieri, come da programma. Il suo reintegro dovrà avvenire gradualmente e con la massima cautela, così da evitare qualsiasi tipo di ricaduta. Sono vietate le forzature.

Il possibile rientro

La convocazione per Monza resta possibile ma non certa. Ad oggi è un cinquanta e cinquanta. Ricordiamo che l’ex Udinese è alle prese con un sovraccarico muscolare all’addome, a causa del quale ha giocato l’ultima partita il 20 settembre all’Artemio Franchi contro il Napoli. Nei prossimi giorni sarà più facile fare previsioni, sulla base delle risposte che il giocatore darà nel corso degli allenamenti al Viola Park.