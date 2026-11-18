Estupinian idea viola per gennaio. Al Milan non vedrebbero l'ora (nonostante Amorim)

Pervis Estupinian potrebbe lasciare il Milan a gennaio e la Fiorentina ci pensa anche se siamo ben lontani da una trattativa concreta. L'esterno ecuadoriano è ormai da quasi un anno al centro della critica rossonera tanto che già in estate un suo addio era stato più che vicino. Aveva tutto pronto per trasferirsi all'Aston Villa, solo l'opposizione del tecnico Ruben Amorim ha stoppato l'accordo tra i due club. Una scelta che non ha pagato per l'allenatore portoghese, che ha schierato Estupinian dall'inizio dell'anno poco più di 400 minuti con una sola partita da 90 minuti contro la Juventus.

Il Milan spera, la Fiorentina prende tempo

Il calciatore è stato proposto a Paratici dall'amico e superagente Mendes che gestisce il calciatore, il ds viola però non è affatto convinto dal giocatore nato a Esmeraldas anche perché con la crescita nelle prestazioni di Joao Mario e il futuro garantito da Valdepenas, oltre al prossimo ritorno di Parisi a disposizione a partire dal 2027, a questo punto ci sono tante alternative per la fascia sinistra. Prime scaramucce di mercato insomma, ma chissà che con lo scorrere del mercato l'idea Estupinian per la Fiorentina non possa diventare qualcosa di più.