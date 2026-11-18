Gonzalo: "Rigiocherei la finale di C. Italia 2014. Corvino mi mandò via"

L'ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo passato in maglia viola: "La trattativa l’ha gestita Borja Valero, è vero. Io avevo già dato l’ok al trasferimento, ma la Fiorentina mi avrebbe preso solo insieme a lui. Arrivavamo entrambi dal Villarreal. Mi chiamò una sera: "Gonzalo fai le valigie, andiamo a Firenze".

C’è il rimpianto di non aver vinto nulla?

"Sì, eccome. Giocavamo da dio. E non siamo nemmeno mai arrivati in Champions. Nel 2013 eravamo a un passo... poi all’ultima giornata diedero un rigore inesistente al Milan e noi arrivammo quarti. La città se lo sarebbe meritato. Con Vincenzo abbiamo creato un gruppo vero, ci divertivamo. Avevamo tanti giocatori nuovi, si è creata un’alchimia da subito. Con Paulo, invece, il livello si è alzato. Eravamo più maturi, più pronti e abituati a un certo tipo di partite".

Ha una partita che rigiocherebbe se potesse?

"La finale di Coppa Italia con il Napoli del 2014. Prendemmo due gol subito, fa ancora male pensarci. E io, pochi mesi dopo, potevo andare proprio a giocare per loro. Scelsi, però, di non volermi trasferire. Dissi al direttore sportivo Pradè che ero il capitano della squadra e non mi sarei voluto muovere. Provavo un grande senso di responsabilità".

Disse più volte che sarebbe voluto restare. Come andò?

"Non voglio fare polemica, sono passati anni e io sono felice lo stesso. Sarei rimasto volentieri un’altra stagione, ma Corvino non lo permise. Voleva rivoluzionare la squadra e portare alcuni giocatori “fedeli” a lui. Mandò via me, Borja e altri. Quando andai da lui per parlare mi fu chiusa un po’ la porta in faccia: aveva già deciso. Per fortuna sono riuscito a tornare subito al San Lorenzo, il club della mia vita dove ho iniziato a giocare".

Qual è il suo ricordo di Davide Astori?

"Il pensiero che lui non ci sia più mi distrugge ogni giorno. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Era il mio compagno di reparto. Lo porto e lo porterò sempre con me. Conservo ancora una foto dell’ultimo gol segnato con la Fiorentina: c’è Davide che mi viene incontro e mi abbraccia. Giocavamo uno al fianco dell’altro, ci siamo sempre aiutati anche fuori dal campo. Capitava spesso che ci vedessimo pure con le famiglie, i nostri figli hanno la stessa età. In occasione del centenario ho conosciuto anche suo fratello, abbiamo parlato tanto. È stato molto emozionante".