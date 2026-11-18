FirenzeViola Vanoli e una doppia sfida in arrivo: lasciarsi alle spalle la lotta per la salvezza e ritrovare Atta

Monza e Udinese sulla strada dei viola, per il tecnico una buona occasione per abbandonare la bassa classifica. In attesa di avviare il reinserimento di Atta

Gli ultimi 90 minuti avevano restituito un’immagine di Vanoli soddisfatta ma inevitabilmente delusa per il pari finale, quello con la Juve, risultato comunque positivo ma pur sempre figlio di troppe disattenzioni difensive. Al netto dei problemi cronici della retroguardia (portiere incluso) il tecnico aveva però osservato un modo di stare in campo incoraggiante, sorta di responso positivo all’esperimento del 4-2-3-1 con Gonçalves titolare.

Scelte invocate

Reduce da due sfide con Atalanta e Sassuolo vissute col peso dei giudizi, e di una certa sfiducia crescente, Vanoli ha avuto il tempismo giusto nel cambio di rotta e soprattutto nella promozione di determinati singoli come Oulai o lo stesso Gonçalves che hanno accelerato l’approdo al 4-2–3-1. Una transizione che adesso può ripetersi, visto che al netto delle condizioni dei vari nazionali è lecito pensare che a Monza la Fiorentina riparta come aveva concluso prima della sosta

180 minuti per abbandonare la bassa classifica

Di certo le prossime due sfide rappresentano un banco di prova anche per l’allenatore, in primo luogo per i valori (di classifica) in ballo. Portare a casa punti contro due squadre che seguono i viola significherebbe abbandonare la bassa classifica o comunque tirarsi fuori da un obiettivo salvezza che non può che andare stretto dopo un’estate di investimenti. In tal senso Monza e Udinese sembrano quasi un trampolino di lancio per squadra e tecnico, a patto di saper saltare al momento giusto dopo una rincorsa di due settimane

L’inserimento di Atta

Sullo sfondo, poi, le altre sfide che attendono Vanoli, pure quelle tattiche, perché il ritorno a disposizione di Atta è certamente una buona notizia ma anche un’opportunità da saper sfruttare. Per il valore del calciatore, e per quel che può dare a questa squadra. Magari non da Monza, ma come minimo da qui a fine anno le valutazioni su Vanoli chiameranno in causa anche la sua gestione della tanto conclamata qualità che contraddistingue la Fiorentina dalla cintola in su.