Il punto per Monza: ottimismo su Njie e Ndour, Oulai sorpassa Fagioli

Come riporta La Nazione, la sosta per le Nazionali si è conclusa con il rientro a Firenze di Franco Mastantuono, ultimo dei sei viola impegnati con le rispettive selezioni. L'argentino è tornato dopo aver realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell'Argentina. Da oggi Paolo Vanoli potrà concentrarsi sulla preparazione della trasferta di Monza, con particolare attenzione alle condizioni degli infortunati. Tiene banco soprattutto la situazione di Alieu Njie, uscito per un problema alla coscia durante la gara con la Polonia: al momento non sono previsti esami e filtra ottimismo, ma il giocatore sarà rivalutato alla ripresa degli allenamenti per capire se potrà essere disponibile lunedì. Crescono invece le possibilità di rivedere Arthur Atta tra i convocati, dopo i progressi nel percorso di recupero: il francese si è presentato anche ieri al Viola Park per proseguire le terapie, sfruttando il giorno libero.

Buone notizie anche per Cher Ndour, che negli ultimi giorni ha alternato lavoro individuale e sedute con il gruppo: l'obiettivo è tornare ad allenarsi a pieno regime già da oggi e candidarsi per una maglia da titolare. Proseguiranno invece a parte i lavori di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, il cui rientro in gruppo è previsto a fine mese. Sul piano tattico, Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 visto contro la Juventus. Il principale ballottaggio riguarda la mediana, dove Christ Oulai, reduce dal primo gol con la Costa d'Avorio, è in vantaggio su Nicolò Fagioli per affiancare il compagno davanti alla difesa. Il centrocampista italiano arriva infatti da una prestazione poco convincente con la Nazionale, in linea con le ultime apparizioni in maglia viola.