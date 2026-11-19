Fiorentina, Nazionali tra gioie e dolori: Mastantuono e Oulai brillano, Fagioli no

La Fiorentina ritrova i suoi nazionali dopo una sosta di novembre caratterizzata da risultati contrastanti. C'è chi torna a Firenze con entusiasmo e fiducia, chi deve fare i conti con qualche problema fisico e chi, invece, non è riuscito a invertire il proprio momento negativo. Da oggi Vanoli potrà lavorare con il gruppo al completo in vista della trasferta di lunedì contro il Monza.

Come racconta Repubblica Firenze, tra i protagonisti più brillanti c'è Franco Mastantuono, autore di una doppietta nel 7-0 dell'Argentina contro il Costa Rica. Una prestazione che ha suscitato grande entusiasmo in patria, anche se il commissario tecnico Scaloni ha invitato a non caricare il giovane viola di aspettative eccessive. Sorride anche Christ Inao Oulai, a segno nel recupero con la Costa d'Avorio contro il Gambia grazie a una splendida conclusione a giro. Il centrocampista ha però mostrato nuovamente qualche limite caratteriale, rendendosi protagonista di un acceso confronto con Barrow.

Da monitorare le condizioni di Alieu Njie, protagonista al debutto con la Svezia ma costretto a uscire per un problema fisico. L'esterno ha rassicurato sulle proprie condizioni, anche se sarà valutato dallo staff medico viola. Meno positive le esperienze di Dragusin, Fagioli e Beto. Il difensore rumeno ha confermato le difficoltà delle ultime settimane, mentre il centrocampista italiano non ha convinto nella sconfitta contro il Belgio. Per Fagioli, considerando anche l'ottimo momento di Oulai, si prospetta un nuovo possibile ballottaggio sfavorevole in vista del Monza. Ancora senza gol, invece, Beto, rimasto a secco anche con la Guinea-Bissau.