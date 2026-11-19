Un grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan, Falcone e anche un centravanti se Beto parte. Fagioli in bilico

L'editoriale settimanale di Luca Calamai per Firenzeviola

Fabio Paratici si ribella all'idea di vivere una stagione senza obiettivi. Da una parte parla di anno di transizione ma in realtà aspetta un segnale forte dalla squadra per inventarsi un mercato invernale pirotecnico. Tocca a Vanoli e ai suoi allievi regalare una brusca accelerazione prima di Natale. Il calendario è un invito a sognare. Monza, Udinese, Cagliari, Parma e il Bologna al Franchi potrebbero riportare la squadra viola nella parte sinistra della classifica. In fondo, proprio il Bologna di Palladino, ha dimostrato con i fatti che le rimonte sono possibili. I rossoblù poco tempo fa erano in classifica dietro la Fiorentina mentre ora sono ottavi con vista Europa. In mezzo al campionato c'é anche la sfida di Coppa Italia al Maradona. Il Napoli di Allegri oggi è tutto meno che una macchina da vittorie. Insomma, anche su questo fronte i viola hanno la possibilità di dare colore a una stagione per il momento grigia.

TRE COLPI E MEZZO

Se avrà un senso investire soldi importanti nel mercato invernale la Fiorentina mira a piazzare tre colpi e mezzo. Prima di tutto un grande leader in mezzo al campo. Il calciatore di classe e personalità che possa esaltare due giovani sui quali Paratici ha messo in gioco la sua reputazione, parliamo di Atta e Oulai. Il profilo giusto è noto da tempo. Parliamo di Hojbjerg, capitano del Marsiglia. Un duro. Un leader. Il club francese vive un momento drammatico dal punto di vista economico. Deve vendere. Chiede venti milioni ma potrebbe accontentarsi di meno, di 15 milioni. Il problema è che in corsa per Hojbjerg c'é anche la Juventus. Una concorrente scomoda. Poi c'é il terzino sinistro. E' stato offerto Estupinan. Interessante. Niente di straordinario. Ma costerebbe il giusto. Paratici comunque cerca qualcosa di meglio. Ricordatevi che in estate ha dato l'assalto a Ruggeri. Poi, si pensa a un portiere. De Gea non convince al cento per cento e il suo vice Christensen convince ancora meno. Piace Beltran ma costa troppo.

Piace Falcone che potrebbe essere una figura preziosa per il presente e per il futuro. Potrebbe essere il portiere di garanzia che accompagna la crescita del talento Martinelli. Infine c'é l'attacco. Beto non va. Ma è costato caro, 18 milioni. Se Paratici riuscisse a rivenderlo senza fare un bagno di sangue dal punto di vista economico allora la Fiorentina andrebbe a cercare un altro bomber. Magari più giovane. Un'alternativa credibile al titolare Pellegrino.

TRE PARTENZE E FAGIOLI

A gennaio la Fiorentina si libererà degli ultimi sei mesi di contratto di Sottil e spera di recuperare qualche euro dalla cessione di Dodò. Che ha il coltello dalla parte del manico visto che il suo contratto scade a giugno. Poi partirà un centrocampista. E qui entra in campo il capitolo Fagioli. Vanoli vorrebbe tenerlo. Paratici ha qualche dubbio. Soprattutto vorrebbe monetizzare qualcosa. Ma c'é in Europa un club pronto a offrire almeno venti milioni per Fagioli? Anche su questo fronte le prossime sei partite, cinque di campionato e una di Coppa Italia, daranno indicazioni importanti.