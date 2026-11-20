Vanoli: "Cerco di trasmettere la mentalità vincente: Fabregas un esempio"

Ospite di un'intervista con Cronache di Spogliatoio, dopo l'anticipazione di ieri sera, sui canali social della stessa testata è stata pubblicata un'altra parte della chiacchierata con Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina ha parlato del suo rapporto coi giocatori del Chelsea negli anni in cui ha lavorato nello staff tecnico dei Blues come collaboratore di Antonio Conte: "In quell'esperienza ho avuto modo di capire come si gestisce il grande campione. Lavoravo sulla fase difensiva e avevo opportunità di interagire con giocatori del calibro di David Luiz, chi aveva una cultura del lavoro altissima erano coloro che avevano vinto di più. Sopratutto Fabregas, mi colpì tantissimo: nel primo periodo non giocava tanto, però l'ho sempre come esempio. Veniva al campo arrabbiato perché giocava poco, gli dovevi stare lontano, ma ogni allenamento voleva dimostrare che toccava a lui giocare. E quando si è preso il posto ha fatto vedere che teneva le performance a un certo standard. Oppure Pedro, ogni allenamento andava a 150 km/h; lì ho capito che cosa volesse dire la mentalità vincente".

Prosegue sulla gestione dei grandi calciatori: "È un ego non difficile da gestire, perché sono campioni. Quando entra in campo perché vuole conquistarsi il posto di dimostra mentalità vincente, è sempre un bene per la squadra. Diversamente, un perdente si rassegna e trova alibi. Questi giocatori qua non lo hanno mai fatto, nutro grande stima per loro perché mi hanno insegnato questo, che cerco di trasferire ai miei ragazzi. È importante, oggi abbiamo anche cinque sostituzioni, sono da sfruttare perché entrano cinque titolari, non cinque riserve".

Infine sulla squadra: "Io credo molto che se si vince non vince mai il singolo, ma la squadra. Questo è il passo da compiere per arrivare a qualcosa di importante tutti insieme, non devi accettare di stare in panchina ma combattere per la titolarità, io devo dare questa opportunità ai ragazzi. La differenza tra il vincente e il perdente è quello che si abbatte".