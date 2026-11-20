FirenzeViola Oltre l'età. Mastantuono, la doppietta in Argentina e gli elogi di Vanoli: torna a Firenze per diventare grande

Il talento argentino ha ricevuto ampi elogi da Vanoli. La doppietta in Nazionale riporta a Firenze un giocatore chiamato a fare la differenza

È stata la sua sosta. A questo giro, ancora di più rispetto a quella di settembre, Franco Mastantuono si è preso la scena. L’ha fatto a casa sua, con la maglia dell’Argentina, stavolta con una doppietta dopo il primo gol in Nazionale maggiore arrivato due mesi fa. Non che il Costa Rica fosse un banco di prova proibitivo, ma quando si parla del fantasista della Fiorentina bisogna sempre tenere a mente che si parla di un ragazzo di appena 19 anni, di cui si stupisce per maturità anche Paolo Vanoli che in carriera, di campioni, ne ha allenati tanti.

Mentalità da veterano

L’allenatore viola lo ha ricordato anche nella lettera aperta pubblicata stamani da Cronache di Spogliatoio, in cui menziona diversi esempi del suo passato più illustre, gli anni al Chelsea sotto l’egida di Conte, come Fabregas o Pedro. Ecco, delle parole di Vanoli su Mastantuono non colpiscono tanto gli elogi sul piano tecnico (che fosse un giocatore importanti è sotto gli occhi di tutti), quanto la mentalità vincente che citava anche per i campioni conosciuti a Londra o nel periodo all’Inter: “La sua è una mentalità che crei con la vita. Vedi l’episodio di Fagioli a Venezia o l’abbraccio dopo il Como: la sua mentalità è una grandezza, nonostante l’età. Mi ha stupito la sua gestione della pressione”.

Osare per crescere ancora

Che un allenatore non possa parlar male dei suoi giocatori è lapalissiano, ma non è banale spendersi in modo così approfondito per un ragazzo poco più che maggiorenne in quanto alla sua responsabilità. “Godiamocelo, facciamolo crescere ma godiamocelo, è una fortuna poter lavorare con un talento così”, aggiunge Vanoli su Mastantuono, chiamato ora a fare la differenza con maggior costanza anche con la maglia viola. Perché la sua crescita passa indubbiamente sulle scelte di campo, che hanno pagato pochi giorni fa nella sua doppietta con la Seleccion: “Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra”. Uno step calcistico che il talento di Azul è chiamato fare comunque con la dote migliore che possa avere un giocatore estroso come i grandi del passato, quella di essere sfrontato, di andare sempre a sfidare l’avversario. Perché come dice Vanoli: “Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare”. Mastantuono lo ha capito da subito, sta a lui continuare su questa strada.