Vanoli: "De Gea il mio campione, godiamoci Mastantuono. Questi ragazzi devono osare"

Lunga lettera scritta dall'allenatore viola, in cui si sofferma sul suo rapporto con Firenze, sulla squadra attuale e le sue prospettive

Lunghissima lettera aperta scritta da Paolo Vanoli con Cronache di Spogliatoio, pubblicata stamani in forma integrale. Dopo le anticipazioni delle scorse ore ecco la parte più completa, in cui il tecnico della Fiorentina analizza - oltre a varie vicissitudini della sua carriera - il suo rapporto con Firenze, con i giocatori, la stagione scorsa e quella attuale. Questo un passaggio su David De Gea e le difficoltà riscontate finora: "Non vince il singolo, vince la squadra, ma è importante fare dei passi tutti insieme per raggiungere qualcosa di importante. È quello che sto facendo con De Gea. Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza. Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui.

Magari con qualcuno più giovane hai più bisogno di prenderlo sottobraccio, fare un giro al Viola Park di un’ora e parlare di tutto. Perché i giovani oggi sono fragili, molto fragili. Il mondo di oggi gli sta togliendo un pezzo alla volta la vita reale, e secondo me sono ragazzi che hanno bisogno di parlare, tanto. Come ripeto sempre ai miei figli: «Siete forti davanti a un niente», che è lo schermo. Vivono condizionati, e non va bene".

Prosegue poi su Parisi e Goncalves, citati come esempi da seguire: "Se vuoi lavorare bene, la persona viene prima di tutto. Faccio due esempi recenti: Parisi e Goncalves. Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è «Mister, nessun problema», allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo «Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono». Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino! Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: «Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono». Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".

Dice poi, Vanoli, sul suo legame con la Fiorentina e la salvezza della scorsa stagione: "Durante il mio percorso mi hanno detto che a volte le parole offendono, poi toccano soltanto e ti danno la forza di reagire. Con me è stato così. Ed è quello che ho fatto lo scorso anno. Quando mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina: ho segnato il gol dell’ultimo trofeo nella storia di questo Club, si avvicinava il centenario della società… non potevo permetterlo. Dovevo portare i nostri tifosi fuori da questa situazione. E la chiarezza è quella che ho utilizzato il primo giorno. In quel momento, nonostante altre squadre, io volevo fortemente la Fiorentina. Ma fin quando non entri in un posto, non puoi sapere davvero quali siano i problemi reali. Come ho detto, abbiamo fatto un’impresa. Eravamo ultimi. Nessuno si era mai salvato senza aver mai vinto le prime 15 giornate.

La prima cosa che ho fatto è togliere dalla testa dei giocatori la classica frase: «Eh ma tanto siamo forti, ci salviamo». Ho visto tante squadre, compresa la Fiorentina di Batistuta, retrocedere. La mia unica preoccupazione era togliere velocemente questa frase dall’ambiente. In più era scomparso il presidente Commisso, la situazione aveva diverse sfaccettature negative. A volte il compito di un allenatore è intervenire in maniera drastica e feroce sui problemi. Senza dimenticarci che nel mezzo c’era anche la Conference League, che ci ha creato un problema di liste dopo aver cambiato diversi calciatori a gennaio, e che io volevo vincere: se avessimo passato lo scoglio Crystal Palace, avremmo potuto farcela.

Bisognava intervenire in modo netto. Il primo giorno li ho radunati e credo che la mia forza sia stata la chiarezza. Non parlare alle spalle, ma dirgli subito in faccia quale fosse la verità. Volevo che ci fosse consapevolezza. Trovare persone che in modo schietto ti mettono davanti la realtà dei fatti, dipende molto da come ti vivi la vita. Mi reputo una persona diretta e sono fatto così. A volte sbaglio, sì, e mia moglie mi critica: «A volte alcune cose devi tenerle per te!». Sono una persona che punta molto su questo aspetto, tanto che quando torno a casa capita che mi dica «Paolo, guarda che sei a casa, non in spogliatoio». E io: «Messaggio ricevuto, ho capito, hai ragione»".

Aggiunge poi su alcuni episodi chiave, come quello con Ranieri in merito alla fascia di capitano: "Però mi batto molto per l’onestà di alcune situazioni. Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala".

Questo quindi il passaggio sul club e sul rapporto con la città: "Per me l’essere emotivo è una grande risorsa, che i giocatori riconoscono. Dall’altra parte sto lavorando per dosare l’emotività. È un percorso anche per me: cambiano i gruppi, cambiano le dinamiche, devi farti trovare preparato. Ho la fortuna di avere una società alle spalle che si sta strutturando in questo: un direttore vincente, la famiglia Commisso che ha lavori importanti e che si avvicinano a quelli che ho io come persona. Da quando sono a Firenze penso che la cosa a cui tengo maggiormente, e forse su cui quest’anno ho ancora più responsabilità, è far capire quanto sono importanti la nostra gente, che cosa vogliono loro quando mettiamo su questa maglia. Questa è la cosa a cui tengo di più".

Vanoli poi si sofferma a lungo su Mastantuono: "Una mentalità che crei con la vita. Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età. Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti.

Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere. Questa deve essere la nostra voglia, per la nostra gente, per i nostri tifosi".

Infine, Vanoli chiosa sulla stagione e sulle possibilità della rosa: "Sicuramente avere molti giovani è un’occasione per creare anche un percorso personale insieme a loro: è il progetto che ha cercato la società. E sono d’accordo con il direttore: meglio un anno dodicesimi ma costruire qualcosa per il futuro. Per questo sono tornato con grande entusiasmo. Nei pochi momenti in cui stacco mi accorgo che la vita sta correndo in fretta. Questo lavoro te la fa correre tantissimo. Lo vedo con i miei figli che è passata una vita: hanno 27, 24 e 13 anni. E mi rendo conto che il tempo scivola via".