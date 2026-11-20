Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, venerdì 20 novembre 2026.
Pubblicità
Rassegna stampa
Un grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilicodi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaOltre l'età. Mastantuono, la doppietta in Argentina e gli elogi di Vanoli: torna a Firenze per diventare grande
Lorenzo Di BenedettoUn difensore e un centrocampista, ma forse servirà anche un centravanti. Beto può cambiare le carte in tavola ma deve tornare quello di un tempo. Paratici avrà ancora budget a gennaio, ma eviti altri errori
Angelo GiorgettiI due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Varela
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com